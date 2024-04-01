Samsung прокачает голосового помощника Bixby генеративным ИИ

Samsung планирует внедрить технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в голосовой помощник Bixby, что позволит повысить привлекательность устройств разработчика для пользователей, сообщил CNBC со ссылкой на топ-менеджера компании. Умный ассистент Bixby используется на всех устройствах Samsung — от смартфонов и умных часов до бытовой техники. Ранее стало известно о планах компании оснастить нейронными процессорами (NPU) все новые продукты в категории бытовой техники, включая телевизоры, посудомоечные машины, духовки, холодильники и кондиционеры.

Источник: 3dnews.ru