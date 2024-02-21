Samsung развернёт ИИ-инструменты Galaxy AI на умных часах и других устройствах

С выходом смартфонов серии Galaxy S24 компания Samsung начала развёртывать основанные на искусственном интеллекте сервисы Galaxy AI. Производитель впоследствии обещал обеспечить их присутствие на телефонах и планшетах предыдущих поколений, а теперь он поделился аналогичными планами и в отношении других устройств, в том числе носимых. Тэ Мун Ро (источник изображения: samsung.com)

Источник: 3dnews.ru