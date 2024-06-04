Samsung решила превентивно засудить Oura из-за умных колец, чтобы та не засудила её

Samsung решила не ждать, пока Oura, выступающая сегодня лидером рынка умных колец, подаст на неё иск из-за грядущих Galaxy Ring. Корейский производитель сам подал иск к финской компании, добиваясь «декларативного решения», согласно которому Galaxy Ring не нарушают пять принадлежащих оппоненту патентов. В документе говорится, что у Oura действует отлаженная схема подачи патентных исков к конкурентам на основе «характеристик, общих практически для всех умных колец»: электроники, аккумуляторов, датчиков и оценок жизненных показателей, основанных на их данных. В иске перечислены случаи, когда Oura судилась с производителями аналогичной продукции, включая Ultrahuman, Circular и RingConn — иногда до их выхода на рынок США.

Источник: 3dnews.ru