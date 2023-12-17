Samsung вместе с Google и Qualcomm ответят на Apple Vision Pro — гарнитура Galaxy Glass выйдет в начале 2024 года

В середине этого года Apple анонсировала гарнитуру смешанной реальности Vision Pro, которая должна поступить в продажу в 2024 году. Главным конкурентом этого устройства должна стать гарнитура Samsung Galaxy Glass, запуск которой, как ожидается, состоится раньше, что может дать южнокорейской компании определённые преимущества. Источник изображений: techspot.com

Источник: 3dnews.ru