Samsung вслед за Apple отказалась от амбиций в сфере автопилота

Если верить неофициальным данным, компания Apple после десятилетия попыток создать либо автопилот, либо разработать полностью автоматически управляемый электромобиль от соответствующих планов в этом году окончательно отказалась. Её примеру последует и Samsung Electronics, чьи усилия на этом направлении были куда менее публичными. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru