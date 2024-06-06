Samsung выпустила безрамочные телевизоры Micro LED по цене до $150 тысяч

Компания Samsung запустила продажи огромных и очень дорогих телевизоров с экранами Micro LED, предложив три варианта с диагоналями 89, 101 и 114 дюймов. Стоимость новинок соответствует цене современных автомобилей премиум-класса. Источник изображений: samsung.com

Источник: 3dnews.ru