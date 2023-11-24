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Samsung выпустила эксклюзивную раскладушку Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition

Samsung выпустила ограниченным тиражом смартфон-раскладушки Galaxy Z Flip5 в специальной версии Maison Margiela Edition, созданной в сотрудничестве с парижским Домом высокой моды Maison Margiela. Это уже второе устройство, выпущенное южнокорейским производителем в партнёрстве с Maison Margiela. В прошлом году благодаря сотрудничеству компаний была выпущена модель Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition.
Источник: 3dnews.ru

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