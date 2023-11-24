Samsung выпустила эксклюзивную раскладушку Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition

Samsung выпустила ограниченным тиражом смартфон-раскладушки Galaxy Z Flip5 в специальной версии Maison Margiela Edition, созданной в сотрудничестве с парижским Домом высокой моды Maison Margiela. Это уже второе устройство, выпущенное южнокорейским производителем в партнёрстве с Maison Margiela. В прошлом году благодаря сотрудничеству компаний была выпущена модель Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition.

Источник: 3dnews.ru