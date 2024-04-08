Samsung выпустила моноблок, который слишком сильно напоминает Apple iMac

Samsung продолжает расширять свой ассортимент настольных ПК. В прошлом году компания выпустила в Южной Корее 24-дюймовый моноблок. В этом производитель представил 27-дюймовый моноблочный ПК All-In-One Pro. На родине новинка уже доступна для предзаказа и поступит в продажу с 22 апреля. Интересной особенностью новинки является её дизайн, который уж очень сильно напоминает внешность iMac от Apple. Источник изображений: Samsung

Источник: 3dnews.ru