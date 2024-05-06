Samsung выпустила OLED-телевизоры начального уровня S85D по цене от $1700

Samsung расширила модельный ряд OLED-телевизоров новой серией начального уровня — цена младшей 55-дюймовой модели начинается с $1700. Линейка S85D построена на процессорах NQ4 AI Gen2, получила функции ИИ-масштабирования до разрешения 4K и сертификацию Pantone, что говорит о точной цветопередаче. Присутствует Dolby Atmos, потоковый сервис Samsung TV Plus с рекламной поддержкой и Samsung Gaming Hub. Также представлены несколько новых моделей в серии S90D. Источник изображения: Samsung

Источник: 3dnews.ru