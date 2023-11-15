Компания Samsung представила внешний твердотельный накопитель T5 EVO с интерфейсом USB 3.2 Gen1. Новинка будет предлагаться в объёмах 2, 4 и 8 Тбайт по довольно демократичной для данной категории устройств цене. Источник изображений: Samsung

Источник: 3dnews.ru