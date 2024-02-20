Samsung выпустит наушники Galaxy Buds 2 Pro Twin Bao с футляром в виде головы панды

Компания Samsung выпустит специальную версию беспроводных наушников Galaxy Buds 2 Pro Twin Bao в Южной Корее. Новая версия посвящена двум пандам-близнецам, которые родились 7 июля 2023 года в корейском парке развлечений «Эверленд». Мишек назвали Руй Бао (перевод с корейского: «мудрое сокровище») и Хуэй Бао (перевод: «сияющее сокровище»). Источник изображений: Samsung

Источник: 3dnews.ru