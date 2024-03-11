Samsung выпустит ноутбук Galaxy Book4 Edge на 12-ядерном процессоре Snapdragon X Elite за €1800

Компания Samsung позже в этом году выпустит ноутбук Galaxy Book4 Edge, пишет издание Winfuture.de. В отличие от ранее представленных моделей Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro и Galaxy Book4 Pro 360 на базе процессоров Intel Core Ultra (Meteor Lake), грядущая модель Edge использует Arm-процессор Snapdragon X Elite от компании Qualcomm. Источник изображения: Samsung

Источник: 3dnews.ru