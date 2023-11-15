Samsung выпустит серию ноутбуков Galaxy Book 4 с процессорами Core и Core Ultra

Компания Samsung готовит к выпуску ноутбуки серии Galaxy Book 4, которые предложат процессоры Raptor Lake Refresh или Meteor Lake, а также дискретные графические ускорители Intel Arc или NVIDIA GeForce RTX 40-й серии. Об этом сообщает портал WindowsReport, опубликовавший полные характеристики будущих новинок. Источник изображения: WindowsReport

Источник: 3dnews.ru