Самый эпичный дроп-тест: iPhone выжил после падения с высоты в 5 км

Самолёт Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда 5 января после потери части фюзеляжа во время полёта на высоте около 5 км. Никто из находившихся на борту 177 пассажиров не пострадал, но, по всей видимости, часть их вещей оказалась за бортом во время инцидента. Так в сети X появилось сообщение от человека, нашедшего выпавший из самолёта iPhone. Источник изображения: @SeanSafyre / X

Источник: 3dnews.ru