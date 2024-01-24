Самый мощный в мире квантовый компьютер на 1200+ кубитов скоро станет доступен в облаке

Канадская компания D-Wave сообщила о завершении калибровки квантового компьютера нового поколения с более чем 1200 кубитами — Advantage 2. Тестовые прогоны показали двукратное увеличение времени когерентности кубитов, что ускоряет расчёты, а также правильность выбранной стратегии по уменьшению ошибок в вычислениях. Вскоре прототип компьютера Advantage 2 будет доступен через облачный сервис компании — это будет самая мощная квантовая платформа в мире. 1200-кубитовый процессор поколения Advantage 2. Источник изображения: D-Wave

Источник: 3dnews.ru