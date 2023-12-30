Самый протяжённый в мире подводно-подземный кабель соединил Великобританию и Данию

Сегодня между Великобританией и Данией начал работать самый длинный в мире энергомост. По нему началась передача энергии от ветровых электростанций Дании на Туманный Альбион, но не исключена и обратная перекачка, поскольку ветра на разных площадках не обязательно будут одинаковой интенсивности. Длина составного высоковольтного кабеля достигла 765 км. В будущем планируются новые такие проекты. Источник изображения: UK’s National Grid

Источник: 3dnews.ru