Санкции не помеха: прибыль Huawei взлетела на 563 % за счёт успеха на рынке смартфонов

Несмотря на ограничения со стороны США, китайский технологический гигант Huawei демонстрирует впечатляющие финансовые показатели благодаря успешным продажам смартфонов и развитию собственных чипов. Глава Nvidia видит в лице Huawei серьезного конкурента. Несмотря на ограничения, наложенные американским правительством в отношении доступа Huawei к передовым технологиям, китайский технологический гигант продолжает наращивать свое присутствие на рынке. Как сообщает Bloomberg, по итогам первого квартала текущего года чистая прибыль компании выросла более чем в 6 раз (на 564 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,6 млрд юаней (около 3 млрд долларов). Общая выручка за тот же период увеличилась на 37 % до 178,5 млрд юаней.

Источник: 3dnews.ru