Санкции США вынудили второго по величине производителя серверов в Китае снизить зарплаты руководителям

Китайская компания H3C Technologies решила снизить размер оплаты труда руководителей среднего и верхнего звена на величину от 10 до 20 % с начала декабря этого года до конца следующего, если обстоятельства не позволят вернуть компенсационный пакет на прежний уровень раньше. На этот шаг второй по величине производитель серверных систем в Китае вынужден пойти из-за санкций США. Источник изображения: H3C Technologies

Источник: 3dnews.ru