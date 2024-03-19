SAP и NVIDIA ускорят внедрение генеративного ИИ в корпоративные приложения

Компании NVIDIA и SAP объявили о расширении сотрудничества с целью ускорения внедрения генеративного ИИ в корпоративном секторе. Стороны намерены совместно развивать платформу SAP Business AI, включая масштабируемые приложения, специфичные для бизнес-сферы. Речь, в частности, идёт об облачных решениях SAP. Кроме того, будут развиваться функции генеративного ИИ в составе помощника Joule, который был представлен осенью прошлого года. Его планируется интегрировать практически во все программные продукты SAP для упрощения процесса работы и оптимизации выполнения различных задач.

Источник: 3dnews.ru