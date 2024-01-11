SAP заплатит более $220 млн, чтобы замять дело о взятках

SAP SE будет вынуждена заплатить немалую сумму американским властям, чтобы уладить весьма деликатное дело. Как сообщает Silicon Angle, компания заплатит более $220 млн, чтобы Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) по крайней мере частично сняли с неё обвинения в даче многочисленных взяток. Соответствующее соглашение анонсировало Министерство юстиции. Выяснилось, что SAP и её подельники для повышения шансов на заключение госконтрактов в нескольких странах реализовали недобросовестные схемы с дачей взяток. Утверждается, что фальсифицировалась и бухгалтерская отчётность, поскольку траты на взятки списывались на другие статьи расходов.

Источник: 3dnews.ru