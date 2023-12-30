Sapphire представила модификацию Radeon RX 6750 GRE, которая на 50 % быстрее RTX 4060 при той же цене

Компания Sapphire представила видеокарту Radeon RX 6750 GRE 12GB Black Diamond. Новинка не только обладает привлекательным внешним видом, но ещё и значительно интереснее прямого конкурента в лице GeForce RTX 4060 с точки зрения производительности. Источник изображений: Sapphire

Источник: 3dnews.ru