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Sapphire представила модификацию Radeon RX 6750 GRE, которая на 50 % быстрее RTX 4060 при той же цене

Компания Sapphire представила видеокарту Radeon RX 6750 GRE 12GB Black Diamond. Новинка не только обладает привлекательным внешним видом, но ещё и значительно интереснее прямого конкурента в лице GeForce RTX 4060 с точки зрения производительности. Источник изображений: Sapphire
Источник: 3dnews.ru

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