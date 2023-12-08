Саркастичный и раскованный ИИ-чат-бот Grok от Илона Маска стал доступен широкой аудитории

В четверг Илон Маск (Elon Musk) заявил, что его компания xAI, специализирующаяся на искусственном интеллекте, запустила для широкой аудитории своего ИИ-чат-бота Grok. Потенциальный конкурент для ChatGPT, не обременённый строгими ограничениями по ответам на провокационные вопросы, стал доступен подписчикам Premium+ социальной сети X (бывшей Twitter). Источник изображений: X

Источник: 3dnews.ru