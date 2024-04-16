«Сбер» создаст собственную ERP-систему на смену решениям SAP

«Сбер», по сообщению РБК, разрабатывает собственную ERP-систему, которая станет альтернативой продуктам немецкой SAP, покинувшей российский рынок. Размер инвестиций в проект «Сбер» не раскрывает, а участники рынка говорят, что речь может идти о миллиардах рублей. В 2022 году SAP объявила об уходе из России. 20 марта 2024 года компания закрыла российским пользователям доступ к своим облачным сервисам. По оценкам IBS, от ERP-систем SAP в пользу альтернативных импортонезависимых решений отказались примерно 28 % российских организаций в сфере крупного бизнеса. Самыми популярными отечественными продуктами в данной сфере являются решения 1С и «Галактики». Вместе с тем наследница российского подразделения SAP намерена выпустить собственную ERP-систему.

Источник: 3dnews.ru