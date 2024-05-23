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SberDevices представила ТВ-приставку SberBox 2 в форме турбины и с функцией поиска пульта

Компания SberDevices, разрабатывающая умные устройства для дома, представила на ежегодной конференции ЦИПР-2024 ТВ-приставку SberBox нового поколения. Она получила совершенно новый дизайн корпуса, современный производительный чип, а также улучшенную комплектацию, включающую пульт дистанционного управления с новой конструкцией и возможностью быстрого поиска по звуковому сигналу в случае его потери. Источник изображений: SberDevices
Источник: 3dnews.ru

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