Сбой у проекторов Sony сорвал показы в кинотеатрах по всем США в канун Нового года

Американская сеть кинотеатров Alamo Drafthouse в канун Нового года объявила об отмене сеансов из-за проблем с проекторами компании Sony. Что именно стало причиной проблемы не сказано, но известно, что сеансы были отменены в нескольких кинотеатрах сети по все стране. Источник изображения: 3NU / Reddit

Источник: 3dnews.ru