Сбой в GitLab-инфраструктуре FreeDesktop, затронувший репозитории многих проектов

Поддерживаемая сообществом FreeDesktop инфраструктура разработки на основе платформы GitLab (gitlab.freedesktop.org) оказалась недоступна из-за выхода из строя сразу двух SSD-накопителей в распределённом хранилище на базе ФС Ceph. Пока не даётся никаких прогнозов относительно того, удастся ли восстановить все актуальные данные внутренних служб GitLab (для git-репозиториев работали зеркала, но данные по отслеживанию ошибок и рецензированию кода могут быть частично потеряны).

Вернуть в строй хранилище для кластера Kubernetes с первого захода не удалось, после чего администраторы ушли спать, чтобы продолжить восстановление на свежую голову. Работа пока ограничивается намерением поднять хранилище с использованием возможностей ФС Ceph по обеспечению отказоустойчивости и хранению избыточных данных c их репликацией на разные узлы. Про наличие и актуальность отдельных резервных копий в обсуждении речь пока не заходила.

Проект FreeDesktop перешёл на GitLab в качестве основной платформы для совместной разработки 2018 году, и использовал её не только для доступа к репозиториям, но и для отслеживания ошибок, рецензирования кода, подготовки документации и тестирования в системах непрерывной интеграции. Зеркала репозиториев остаются доступны на GitHub.

Инфраструктура Freedesktop.org обслуживает более 1200 репозиториев открытых проектов. В качестве первичной платформы GitLab на серверах Freedesktop используют такие проекты, как Mesa, Wayland, X.Org Server, D-Bus, Pipewire, PulseAudio, GStreamer, NetworkManager, libinput, PolKit и FreeType. Проект systemd формально относится к FreeDesktop, но использует в качестве первичной платформы разработки GitHub. Для приёма изменений в проекте LibreOffice, который также частично использует инфраструктуру FreeDesktop, применяется свой сервер на базе Gerrit.



Источник: opennet.ru