Schneider Electric ведёт переговоры о покупке Bentley Systems

Французская корпорация Schneider Electric сообщила в пятницу о ведении переговоров с разработчиком ПО для проектирования инфраструктур Bentley Systems Inc. из Экстона (штат Пенсильвания, США) о возможности его поглощения, пишет агентство Bloomberg. Корпорация пояснила, что переговоры находятся на ранней стадии, добавив, что их проведение обусловлено её стратегией по наращиванию своего потенциала в области промышленных технологий. Компания Bentley Systems производит ПО для инженерных и строительных проектов — от мостов и аэропортов до коммунальных предприятий и шахт. А Schneider Electric — одна из старейших и крупнейших промышленных компаний Франции, являющаяся поставщиком ПО и оборудования для зданий, ЦОД и заводов. За последние пять лет цена акций Schneider Electric утроилась, и её рыночная стоимость выросла до рекордной величины в €120,5 млрд. Французская корпорация также выросла за счёт ряда приобретений на протяжении многих лет, включая покупку в два этапа британской разработчика ПО Aveva за £10,6 млрд.

Источник: 3dnews.ru