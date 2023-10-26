Сделка Western Digital и Kioxia натолкнулась на возражения Sk hynix

С 2021 года ходят слухи о намерениях Western Digital объединить свои активы, связанные с выпуском твердотельной памяти, с японской компанией Kioxia. Косвенно являющаяся инвестором Kioxia южнокорейская компания SK hynix до сих пор хранила молчание по этому вопросу, но на этой неделе её финансовый директор Ким Ву Хён (Kim Woohyun) открыто заявил, что производитель возражает против вероятной сделки. Источник изображения: SK hynix

Источник: 3dnews.ru