Seasonic объяснила, как правильно подключить видеокарту к БП с помощью фена для волос

Известный производитель блоков питания Seasonic порекомендовал своим покупателям сгибать кабели питания видеокарт с коннекторами 12VHPWR и 12V-2×6 с применением специальных технических средств, обратил внимание ресурс Wccftech. Рекомендации производителя выглядят не совсем обычно — при сборке компьютера потребуется фен для волос. Источник изображения: wccftech.com (создано ИИ)

Источник: 3dnews.ru