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Sega подтвердила массовые увольнения и продажу Relic Entertainment — разработчики Company of Heroes и Warhammer 40,000: Dawn of War вновь станут независимыми

Японский издатель Sega анонсировал продажу канадской студии Relic Entertainment (Homeworld, Warhammer 40,000: Dawn of War, Company of Heroes) и масштабные увольнения, которые пройдут в европейском подразделении компании. Источник изображения: Sega
Источник: 3dnews.ru

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