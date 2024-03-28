Sega подтвердила массовые увольнения и продажу Relic Entertainment — разработчики Company of Heroes и Warhammer 40,000: Dawn of War вновь станут независимыми

Японский издатель Sega анонсировал продажу канадской студии Relic Entertainment (Homeworld, Warhammer 40,000: Dawn of War, Company of Heroes) и масштабные увольнения, которые пройдут в европейском подразделении компании. Источник изображения: Sega
Источник: 3dnews.ru
Японский издатель Sega анонсировал продажу канадской студии Relic Entertainment (Homeworld, Warhammer 40,000: Dawn of War, Company of Heroes) и масштабные увольнения, которые пройдут в европейском подразделении компании. Источник изображения: Sega