Секретный китайский космический самолёт в третий раз оказался на орбите, а запуск американского аналога отложили

Вчера поздно вечером по местному времени на ракете «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань в космос был отправлен китайский секретный беспилотный космоплан. Это третий полёт многоразового аппарата, способного на своих крыльях садиться на взлётно-посадочную полосу. В тот же день в космос должен был взлететь американский космоплан X-37B, но запуск был отменён по техническим причинам. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru