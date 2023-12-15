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Секретный китайский космический самолёт в третий раз оказался на орбите, а запуск американского аналога отложили

Вчера поздно вечером по местному времени на ракете «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань в космос был отправлен китайский секретный беспилотный космоплан. Это третий полёт многоразового аппарата, способного на своих крыльях садиться на взлётно-посадочную полосу. В тот же день в космос должен был взлететь американский космоплан X-37B, но запуск был отменён по техническим причинам. Источник изображения: NASA
Источник: 3dnews.ru

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