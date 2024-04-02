Сэм Альтман более не управляет венчурным фондом, связанным с OpenAI

В конце 2021 года компания OpenAI основала собственный венчурный фонд OpenAI Startup Fund, который был должен поддерживать перспективные проекты в области искусственного интеллекта, и главой фонда до недавних пор оставался генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). Теперь в структуре собственности фонда произошли изменения. Источник изображения: OpenAI

Источник: 3dnews.ru