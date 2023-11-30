Сэм Альтман официально вернулся в OpenAI, а Microsoft получила место в правлении, но без права голоса

Из всей истории с «мятежом» в руководстве OpenAI корпорация Microsoft сделала один важный вывод: у неё, как у крупнейшего инвестора в этот перспективный стартап, по факту нет особых рычагов воздействия на компанию, в которую она вложила не менее $10 млрд. Вернувшийся, теперь официально, на пост генерального директора OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что представитель Microsoft в новом составе совета директоров этой компании не получит права голоса. Источник изображения: OpenAI

Источник: 3dnews.ru