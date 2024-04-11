Сенатор США заявила о возможном продлении срока продажи TikTok до 1 года

Сенатор США предложила продлить срок для продажи американских активов TikTok до 1 года. Это предложение прозвучало на фоне обеспокоенности национальной безопасностью США и данных 170 млн американских пользователей. Решение направлено на обеспечение более крепкой юридической базы для возможного запрета приложения. Источник изображения: iXimus / Pixabay

Источник: 3dnews.ru