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Сенатор США заявила о возможном продлении срока продажи TikTok до 1 года

Сенатор США заявила о возможном продлении срока продажи TikTok до 1 годаСенатор США предложила продлить срок для продажи американских активов TikTok до 1 года. Это предложение прозвучало на фоне обеспокоенности национальной безопасностью США и данных 170 млн американских пользователей. Решение направлено на обеспечение более крепкой юридической базы для возможного запрета приложения. Источник изображения: iXimus / Pixabay
Источник: 3dnews.ru

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