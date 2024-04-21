Серверы LittleBigPlanet 3 для PS4 так и не заработали после вынужденного трёхмесячного перерыва — их отключили навсегда

Разработчики из студии Sumo Digital совместно с Sony Computer Entertainment приняли решение не возобновлять работу серверов платформера LittleBigPlanet 3 для консоли PlayStation 4. Соответствующее заявление опубликовано в официальном микроблоге. Источник изображения: Sumo Digital
Источник: 3dnews.ru
Разработчики из студии Sumo Digital совместно с Sony Computer Entertainment приняли решение не возобновлять работу серверов платформера LittleBigPlanet 3 для консоли PlayStation 4. Соответствующее заявление опубликовано в официальном микроблоге. Источник изображения: Sumo Digital