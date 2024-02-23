Серверы «ролевого экшена мечты» Last Epoch не справляются с нагрузкой, но игра уже в шесть раз обошла по онлайну Diablo IV

Пока разработчики Helldivers 2 пытаются повысить вместимость серверов до соответствующей ажиотажному спросу, аналогичная проблема возникла у авторов Last Epoch. С полноценным релизом в Steam онлайн ролевого экшена взлетел настолько, что поиграть по сети пока удаётся далеко не всем. Источник изображения: Steam

Источник: 3dnews.ru