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Серверы «ролевого экшена мечты» Last Epoch не справляются с нагрузкой, но игра уже в шесть раз обошла по онлайну Diablo IV

Пока разработчики Helldivers 2 пытаются повысить вместимость серверов до соответствующей ажиотажному спросу, аналогичная проблема возникла у авторов Last Epoch. С полноценным релизом в Steam онлайн ролевого экшена взлетел настолько, что поиграть по сети пока удаётся далеко не всем. Источник изображения: Steam
Источник: 3dnews.ru

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