Северный браузерный ИИ: Opera развернёт в исландском дата-центре atNorth кластер NVIDIA DGX SuperPOD для обучения чат-бота Aria

Норвежская компания Opera Software, разработчик браузера Opera, объявила о предстоящем запуске в этом месяце ИИ-кластера на базе NVIDIA DGX SuperPOD в дата-центре atNorth в Кеблавике (Исландия). Принадлежащий atNorth ЦОД ICE02 ёмкостью более 80 МВт имеет площадь 13 750 м2 и вмещает около 3000 стоек. С помощью нового кластера Opera будет обучать встроенный в браузер чат-бот Aria на основе ИИ. Как сообщается в пресс-релизе ИИ-кластер спроектирован так, чтобы оказывать минимально возможное воздействие на окружающую среду. Он использует гидроэлектрическую и геотермальную энергию для получения энергии, и пользуется преимуществами прохладного климата Исландии для охлаждения оборудования.

Источник: 3dnews.ru