Североамериканские компании сократили на 30 % закупки роботов в прошлом году

По данным одной из отраслевых ассоциаций, компании Северной Америки в прошлом году на треть сократили покупку промышленных роботов, поскольку замедление темпов развития экономики и рост ключевой ставки рефинансирования теперь позволяют с трудом оправдывать подобные инвестиции в средства производства. До этого закупки робототехники в промышленном секторе Северной Америки росли стабильно на протяжении пяти лет подряд. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru