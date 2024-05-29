Сформированы сборки Ubuntu 24.04 для миниатюрной RISC-V-платы Milk-V Mars

Компания Canonical объявила о подготовке отдельных сборок Ubuntu 24.04, специально оптимизированных для работы на плате Milk-V Mars, оснащённой 4-ядерным 64-разрядным процессором StarFive JH7110 (1.5GHz) на базе архитектуры RISC-V (RV64GC). Отмечается, что это первая миниатюрная плата на базе архитектуры RISC-V, по размеру сопоставимая с кредитной картой (размер платы 85 x 56 мм). Плата также примечательна относительно низкой для плат RISC-V стоимостью — в минимальной конфигурации с ОЗУ 2 ГБ плата продаётся по цене 39 долларов.

Плата поставляется в комплектациях с размером ОЗУ 1, 2, 4 или 8 ГБ (LPDDR4) и оснащена слотами для карт eMMC и Micro SD, тремя портами USB 3.0, одним портом USB 2.0, портом HDMI 2.0 с поддержкой разрешения 4K, разъёмом RJ45 (Ethernet), слотом M.2 E-Key для подключения модуля Wi-Fi/Bluetooth, интерфейсом MIPI CSI (Camera Serial Interface) и 40-пиновым GPIO. Возможно подключение к плате двух мониторов (один через HDMI, а второй через MIPI DSI) и организация питания через Ethernet (PoE). Поддерживается аппаратное ускорение декодирования H.264, H.265 (4K@60fps) и JPEG, а также кодирования H.265 (1080p@30fps) и JPEG.

Для загрузки доступны два варианта сборок Ubuntu — уже сформированное загрузочное окружение для копирования на SD-карту и установочный образ для инсталляции на eMMC, USB-накопитель или NVMe. Сборки соответствуют по своей начинке Ubuntu Server 24.04 с ядром Linux 6.8. Из имеющихся в Ubuntu ограничений упомянуто отсутствие поддержки встроенного GPU и неполная поддержка PCIe (может использоваться NVMe-накопитель, но пока не поддерживается подключение модулей с Wi-Fi и внешним GPU), из USB-портов пока поддерживаются только порты USB 3.0, а порт USB 2.0 недоступен.

Отмечается, что в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве между компаниями Milk-V и Canonical, дистрибутив Ubuntu будет адаптирован и для работы на других устройствах Milk-V, включая будущие продукты. Платформа Ubuntu будет продвигаться как основная поддерживаемая и сопровождаемая система для всех вариантов плат Milk-V с акцентированием внимания на поддержке механизмов ускорения вычислений и AI.

Помимо устройств Milk-V специально оптимизированные сборки Ubuntu 24.04 также доступны для плат AllWinner Nezha, Microchip Polarfire, SiFive Unmatched, Sipeed LicheeRV Dock и StarFive VisionFive 2. Сборки для плат на базе архитектуры RISC-V также развиваются проектами Debian, Armbian, Alpine, DietPi, Fedora и Arch Linux.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, более сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.



Источник: opennet.ru