Sharp показала первый в мире дисплей формата A2 на цветных электронных чернилах E Ink Spectra 6

Для выставки SHARP Tech-Day, которая пройдёт в Токио с 10 по 12 ноября, компания Sharp подготовила первый в мире дисплей формата A2 (диагональ 28 дюймов) на панели E Ink Spectra 6. Это новые цветные экраны компании E Ink на так называемых электронных чернилах. Новые цветные экраны будут отображать ещё больше цветов с впечатляющим для этой продукции уровнем контрастности. Источник изображения: Sharp

Источник: 3dnews.ru