Схемы взлома WhatsApp выросли в цене до миллионов долларов

Непрерывное улучшение механизмов безопасности, а также устранение различных уязвимостей и применение других мер делают взлом мобильных устройств на базе iOS и Android, а также крупных приложений для них дорогостоящим занятием. Поэтому методы взлома популярных приложений, таких как WhatsApp, в настоящее время стоят миллионы долларов. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru