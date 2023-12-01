Состоялся выход нелинейного видеоредактора Shotcut 23.11

Главным нововведением стало добавление easing-управления ключевыми кадрами.

Также в этом выпуске:

Добавлена кнопка Crop:Rectangle > Apply to Source для быстрого кадрирования видео без изменения соотношения сторон.

для быстрого кадрирования видео без изменения соотношения сторон. Добавлена настройка непрозрачности для фильтров GPS-текст , Текст: Простой и Таймер .

для фильтров , и . Улучшена производительность изменения масштаба шкалы времени.

На шкале времени реализована возможность прямоугольного выделения (rectangular selection).

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Источник: linux.org.ru