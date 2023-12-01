Состоялся выход нелинейного видеоредактора Shotcut 23.11
Главным нововведением стало добавление easing-управления ключевыми кадрами.
Также в этом выпуске:
- Добавлена кнопка Crop:Rectangle > Apply to Source для быстрого кадрирования видео без изменения соотношения сторон.
- Добавлена настройка непрозрачности для фильтров GPS-текст, Текст: Простой и Таймер.
- Улучшена производительность изменения масштаба шкалы времени.
- На шкале времени реализована возможность прямоугольного выделения (rectangular selection).
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте проекта.
Источник: linux.org.ru