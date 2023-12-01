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Shotcut 23.11

Состоялся выход нелинейного видеоредактора Shotcut 23.11

Главным нововведением стало добавление easing-управления ключевыми кадрами.

Также в этом выпуске:

  • Добавлена кнопка Crop:Rectangle > Apply to Source для быстрого кадрирования видео без изменения соотношения сторон.
  • Добавлена настройка непрозрачности для фильтров GPS-текст, Текст: Простой и Таймер.
  • Улучшена производительность изменения масштаба шкалы времени.
  • На шкале времени реализована возможность прямоугольного выделения (rectangular selection).

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Источник: linux.org.ru

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