Состоялся выход нелинейного видеоредактора Shotcut 24.01, созданного на базе MLT и Qt6.

Среди новшеств можно отметить следующие изменения:

Добавлены функции проигрывателя Loop и Set Loop Range. Во время работы над проектом эти функции позволяют запускать циклическое воспроизведение выбранного фрагмента.

На шкале времени появилась функция Group/Ungroup. Она позволяет объединять выделенные элементы проекта в единую группу для последующих манипуляций.

Функция Разделение По Точкам Воспроизведения теперь работает для всех выделенных (или объединённых в группу) фрагментов.

Функция Разделение По Точкам Воспроизведения теперь может быть использована для всех дорожек сразу.

Функции Отменить и Повторить действие теперь распространяются на добавление, удаление и изменения фильтров.