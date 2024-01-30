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Shotcut 24.01

Shotcut 24.01

Состоялся выход нелинейного видеоредактора Shotcut 24.01, созданного на базе MLT и Qt6.

Среди новшеств можно отметить следующие изменения:

  • Добавлены функции проигрывателя Loop и Set Loop Range. Во время работы над проектом эти функции позволяют запускать циклическое воспроизведение выбранного фрагмента.

  • На шкале времени появилась функция Group/Ungroup. Она позволяет объединять выделенные элементы проекта в единую группу для последующих манипуляций.

  • Функция Разделение По Точкам Воспроизведения теперь работает для всех выделенных (или объединённых в группу) фрагментов.

  • Функция Разделение По Точкам Воспроизведения теперь может быть использована для всех дорожек сразу.

  • Функции Отменить и Повторить действие теперь распространяются на добавление, удаление и изменения фильтров.

  • Появилась возможность двигать выделенные фрагменты клавишами , и ..

Источник: linux.org.ru

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