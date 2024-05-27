Shotstars 0.1 — инструмент для отслеживания убывающих звезд на Github

Функциональность Github в «персональной user ленте» не предоставляет пользователям информацию по убывающим звездам в проекте только по прибавлению.

Сценарий shotstars пытается решить эту проблему и предоставить такую ​​информацию пользователю.

Идея shotstars состоит в следующем: в самом начале пользователь выбирает, чей репозиторий он хочет отслеживать. Далее скрипт будет парсить звезды на предмет их убывания и прибавления за промежуток времени, делая diff между полученными списками «username’s»: от предыдущего сканирования до текущего сканирования. Промежуток времени настраивается. Бонусом программы является то, что регистрация и авторизация на Github и токены не требуются.

Особенности ПО:

Проект написан на Python, подготовлены готовые сборки для OS GNU/Linux; OS Windows; OS Android (Termux).

Парсинг user’s-звезд с проверками на ошибки и ограничения.

Отчеты в CLI и HTML форматах в т. ч. с расчетами дат.

Работа shotstars рассчитана на средние и небольшие проекты до 6000 звезд и не требует регистрации, авторизации, токена Github-аккаунта или наличие Python.

shotstars поддерживает имитацию результатов.

Лимит Github API в 6K звезд/час.

Лицензия GPL3+.

Источник: linux.org.ru