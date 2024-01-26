Шведский производитель электромобилей Polestar уволит сотни сотрудников

Шведская компания по производству электромобилей Polestar на 15 % сократит штат своих сотрудников по всему миру. Ожидается, что из-за текущих «сложных рыночных условий» из компании будут уволены около 450 человек. Автопроизводитель решился на этот шаг несмотря на шестипроцентное увеличение своих мировых поставок электромобилей в 2023 году, о чём он сообщил недавно в своём финансовом отчёте за четвёртый квартал минувшего года. Источник изображения: Polestar

Источник: 3dnews.ru