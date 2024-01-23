Sierra Space успешно испытала космический модуль LIFE, осуществив его контролируемый взрыв

Компания Sierra Space, одна из лидеров в области космических технологий, недавно провела испытание своего инновационного проекта — надувного космического модуля LIFE. Цель испытания состояла в проверке способности модуля выдерживать экстремальные условия космического пространства, в том числе высокое давление. Источник изображения: Sierra Space

Источник: 3dnews.ru