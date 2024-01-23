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Sierra Space успешно испытала космический модуль LIFE, осуществив его контролируемый взрыв

Sierra Space успешно испытала космический модуль LIFE, осуществив его контролируемый взрывКомпания Sierra Space, одна из лидеров в области космических технологий, недавно провела испытание своего инновационного проекта — надувного космического модуля LIFE. Цель испытания состояла в проверке способности модуля выдерживать экстремальные условия космического пространства, в том числе высокое давление. Источник изображения: Sierra Space
Источник: 3dnews.ru

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