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Сиквел классического квеста Myst совсем скоро получит ремейк с «захватывающей дух графикой» — дата релиза и новый трейлер Riven

Разработчики из американской студии Cyan Worlds (Myst, Obduction, Firmament) объявили дату выхода Riven — полностью трёхмерного ремейка классического квеста Riven: The Sequel to Myst. Анонс сопровождался новым трейлером. Источник изображений: Cyan Worlds
Источник: 3dnews.ru

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