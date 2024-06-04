Сиквел классического квеста Myst совсем скоро получит ремейк с «захватывающей дух графикой» — дата релиза и новый трейлер Riven

Разработчики из американской студии Cyan Worlds (Myst, Obduction, Firmament) объявили дату выхода Riven — полностью трёхмерного ремейка классического квеста Riven: The Sequel to Myst. Анонс сопровождался новым трейлером. Источник изображений: Cyan Worlds
Источник: 3dnews.ru
Разработчики из американской студии Cyan Worlds (Myst, Obduction, Firmament) объявили дату выхода Riven — полностью трёхмерного ремейка классического квеста Riven: The Sequel to Myst. Анонс сопровождался новым трейлером. Источник изображений: Cyan Worlds