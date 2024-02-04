ProHoster > Блог > Новости интернета > Симулятор строительства фабрик Satisfactory покинет ранний доступ в 2024 году

Симулятор строительства фабрик Satisfactory покинет ранний доступ в 2024 году

Разработчики из студии Coffee Stain совместно с Coffee Stain Publishing раскрыли ближайшие планы по снабжению своего симулятора строительства фабрик Satisfactory контентом. Вся информация была представлена в отдельном ролике. Источник изображения: Coffee Stain Publishing
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий