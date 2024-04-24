SK Hynix построит новый полупроводниковый завод за $4 млрд ради Nvidia, чтобы ей хватало чипов HBM

Один из крупнейших в мире производителей чипов памяти, южнокорейская компания SK Hynix объявила в среду о планах инвестировать 5,3 трлн вон (около $3,86 млрд) в строительство завода по производству памяти DRAM в Южной Корее, пишет агентство Reuters. Компания отметила, что новый производственный объект будет в основном сосредоточен на выпуске микросхем памяти класса HBM. Источник изображения: SK Hynix

Источник: 3dnews.ru