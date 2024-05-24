SK hynix удалось свести брак при выпуске HBM3E до скромных 20 %

Производство микросхем HBM требует большого количества кремниевых пластин не только по причине большой общей площади кристаллов, но и из-за достаточно высокого уровня брака. Если исторически уровень выхода годных кристаллов при выпуске HBM не превышал 40–60 %, то SK hynix удалось поднять показатель до 80 %. Источник изображения: SK hynix

Источник: 3dnews.ru